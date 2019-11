Ouders en zus vermoorde Milica van Doorn eisen smartengeld: "Helpt bij verwerking"

Verdachte Hüsiyen A. werd eind vorig jaar tot 20 jaar cel veroordeeld voor het doden en verkrachten van de 19-jarige Milica, in 1992. Ruim 25 jaar nadat haar keel had doorgesneden, kwam hij dankzij grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek bij de recherche in beeld.

"Ik was zo bang voor mannen, want iedere man kon de dader zijn"

Zichtbaar aangedaan vertelde Milica's vader in de rechtbank dat hij na al die jaren nog steeds geschokt is. "Het is zo schokkend. Het is zo rauw en het blijft rauw". Een zus van Milica vertelt dat ze jaren lang geen enkele man vertrouwde: "Ik was zo bang voor mannen. Want elke man kon de dader zijn".

Psychische problemen



Milica's ouders en zus hebben grote psychische problemen door het wrede verlies van hun dochter en zus. Hun advocaat Richard Korver vindt het dan ook niet meer dan logisch dat ze daarvoor een schadevergoeding krijgen. "Je krijgt Milica er niet mee terug maar het helpt wel bij de verwerking", aldus Korver.