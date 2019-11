Frans Korstanje zet Santpoort-Noord voor de laatste keer in het licht

"Het voelt een beetje gek", zegt Frans, terwijl hij orde probeert te brengen in de wirwar van draden. "Ik heb dit zoveel jaar gedaan. Waarom ik stop? Je moet er toch eens een keer een streep onder zetten." Het feit dat er genoeg vrijwilligers zijn om zijn 'levenswerk' voort te zetten, maakte de beslissing makkelijker. "Of ik dan ga kijken? Ik denk dat ik stiekem een oogje in het zeil ga houden", zegt hij met een knipoog.

Het afscheid van Frans als Santpoortse 'lichtmeester' markeert ook het einde van zijn werk in de winkel die hij tientallen jaren heeft gehad. Negen jaar geleden heeft zijn zoon de winkel in witgoed, elektronica en huishoudelijke artikelen weliswaar overgenomen; Frans bleef, op de achtergrond, actief als reparateur. Totdat hij het moment was aangebroken dat het welletjes was. "Ik ben nu nog fit en de winkel is in goede handen. Dan is het prettig stoppen. "