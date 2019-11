Automobilist beboet voor spookrijden om politie-afzetting te ontwijken

AMSTERDAM - Een automobilist is vanochtend in Amsterdam-Noord beboet omdat hij een politie-afzetting ontweek door een stukje te spookrijden.

Vanwege een ongeval, was een deel van de IJdoornlaan ter hoogte van de Vorticellaweg afgezet. Ook een deel van de Vorticellaweg zelf was afgezet, maar veel automobilist hadden daar geen boodschap aan. Zij negeerden aanwijzingen, wat de politie 'onacceptabel' noemt. "Juist hierdoor ontstaan verkeersgevaarlijke situaties met soms alle gevolgen van dien", aldus de politie op Facebook.

Toch was er één automobilist die het nog bonter maakte dan de rest: hij reed de toerit naar de A10 op, keerde op de toerit en besloot tegen het verkeer in en via de vluchtstrook terug naar de IJdoornlaan te rijden. "Levensgevaarlijk", noemt de politie deze manoeuvre, wat dan ook de reden was om hem staande te houden en op de bon te slingeren.

De politie besluit met de vurige wens dat 'de volgende keer iedereen wat meer begrip heeft als wij straten of wegen afzetten'.