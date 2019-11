Transgenders bij wet beschermd tegen discriminatie: "We hebben nog een wereld te winnen"

IJMOND - Transgender Emma Wagemans is verheugd met de nieuwe wet die haar sinds 1 november expliciet beschermd tegen discriminatie. Maar als het aan de Youtuber ligt, zijn er nog grote stappen te zetten. "Zolang er nog geen begrip is voor wat wij voelen, is er nog een hele wereld te winnen."

In de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat vanaf 1 november dat discriminatie van mensen op grond van hun geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie verboden is. "Het is natuurlijk fijn voor transgenders dat discrimineren niet meer mag", vertelt Wagemans aan NH Nieuws. "Maar we hebben nog veel te doen en een lange weg te gaan", aldus de Youtuber die via haar vlogs op YouTube het onderwerp bespreekbaar wil maken.

Quote "Voor mij als transgender is de ideale wereld dat het gewoon begrepen wordt." Emma Wagemans

Dat er inderdaad nog een lange weg te gaan is, blijkt uit cijfers van Transgender Netwerk Nederland. Maar liefst 40 procent van de transmensen wordt gediscrimineerd. Ze worden bijvoorbeeld vanwege hun indentiteit geweigerd voor een baan, of zelfs ontslagen. Ook blijkt volgens de belangenorganisatie dat 43 procent van de transmensen de afgelopen 12 maanden te maken had met geweld. Er was in Nederland tot nu toe geen enkele wet die intersekse- en transgender personen expliciet tegen discriminatie beschermt.

NH Nieuws