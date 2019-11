Restaurant De Klok wordt na verwoestende brand herbouwd: "We gaan nu doorpakken"

EGMOND AAN ZEE - Het heeft flink wat tijd gekost maar ruim een jaar na de verwoestende brand ligt er een plan om café-restaurant De Klok in Egmond aan Zee te herbouwen. Eigenaar Ad Baltus is blij. "We hebben een prachtig pand laten ontwikkelen dat recht doet aan de geschiedenis van De Klok."

Volgens Baltus was het altijd het doel om De Klok na de brand zo snel mogelijk weer op te bouwen. Toch leek dat een moeilijkere opgave dan gedacht. "Er zijn zoveel partijen bij betrokken dat het enige tijd geduurd heeft voordat de experts eruit waren. Soms hoorde je wel eens: “Wat duurt het lang”, maar pas als het je overkomt dan zie je pas echt wat er allemaal bij komt kijken."

Uitstraling

Het nieuwe De Klok is natuurlijk moderner en iets groter aangezien er aan de achterzijde een tussenverdieping bij wordt gebouwd. Toch vindt Baltus dat de sfeer en de uitstraling van het oude pand terugkomen in het nieuwe ontwerp. "Ik ben ook langs al mijn buren geweest en ik heb het plan op internet gedeeld en ik krijg van veel mensen hele leuke reacties. Dit is echt De Klok in een nieuw jasje."

De verwoestende brand brak op 16 augustus 2018 uit, aan het begin van de middag. Een gasfles van een terrasverwarmer vloog in de brand, waardoor grote vlammen ontstonden. Door de hitte vatten ook de zonneschermen vlam. Ondanks verwoede pogingen van het personeel was de vuurzee na amper een minuut al niet meer onder controle te krijgen.