Overdag maximaal 100 km/u op de snelweg: dit verandert er in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Het hoge woord is er uit: om de stikstofcrisis te beteugelen schroeft het kabinet de maximumsnelheid op snelwegen overdag (6.00 uur - 19.00 uur) overal in het land terug naar 100 km/u. Dat betekent dat ook in Noord-Holland op meerdere plekken het gaspedaal aanmerkelijk minder diep mag worden ingetrapt. NH Nieuws zet de veranderingen voor je op een rij.

Wanneer de lagere maximumsnelheden van kracht worden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk langs welke trajecten de borden moeten worden vervangen, maar op welke termijn vooralsnog niet.

A1: Knooppunt Watergraafsmeer - Soest/Soest - Watergraafsmeer

Tussen knooppunt Muiderberg en Bussum gaat de maximumsnelheid omlaag van 120 km/u naar 100 km/u. De andere kant op tussen Bussum en knooppunt Muiderberg verandert er niets, want daar geldt nu al een maximumsnelheid van 100 km/u.

A4: Knooppunt De Hoek - Burgerveen/Burgerveen - Knooppunt De Hoek

Op vrijwel de hele A4 tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen geldt in beide richtingen overdag en 's nachts een maximumsnelheid van 130 km/u. Overdag gaat de maximumsnelheid daar dus fors omlaag. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Burgerveen (richting Den Haag) geldt vanwege de verkeersveiligheid nu al een maximumsnelheid van 100 km/u.

A4: Knooppunt Raasdorp - Knooppunt De Hoek/Knooppunt De Hoek - Knooppunt Raasdorp

Op dit traject gaat de snelheid in beide richtingen overdag fors omlaag, want nu mag je daar zowel overdag als 's nachts nog 130 km/u.

A6: Knooppunt Muiderberg - Almere Haven/Almere Haven - Knooppunt Muiderberg

Vanwege de werkzaamheden op dit traject is de maximumsnelheid nog tot eind 2020 begrenst op 100/km u. Wie hoopte op een snelheidsverhoging vanaf 2021 komt bedrogen uit: de maximumsnelheid blijft zoals 'ie nu is.

A7: Knooppunt Zaandam - Purmerend-Noord/Purmerend-Noord - Knooppunt Zaandam

Op dit traject geldt vanwege de verkeersveiligheid nu nog 24 uur per dag een maximumsnelheid van 120 km/u: die wordt verlaagd naar 100 km/u.

A7: Purmerend-Noord - Den Oever/Den Oever - Purmerend

Dit is mogelijk het traject in Noord-Holland waarop je met de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/u de meeste tijd verliest ten opzichte van de huidige situatie. Op het 48 kilometer lange stuk snelweg mag je nu nog 130 km/u. Met een maximumsnelheid van 100 km/u doe je daar - zonder file of ander oponthoud - ongeveer zeven minuten langer over.

A7: Den Oever - Zurich/Zurich - Den Oever

Op het grootste deel van de Afsluitdijk geldt nu nog een maximumsnelheid van 130 km/u. Alleen ter hoogte van de sluizen (70 km/u) en het monument (100 km/u) geldt nu een lagere maximumsnelheid. Binnenkort hoeft je alleen nog bij de sluizen op de rem, want op de rest van de 32 kilometer lange Afsluitdijk gaat 100 km/u gelden.

De oversteek van Friesland naar Noord-Holland (en vice versa) kost je hierdoor 5 minuten meer, 19 in plaats 14 minuten. Saillant detail: dit deel van de A7 was in 2011 het eerste stuk snelweg waar de maximumsnelheid werd verhoogd van 120 km/u naar 130 km/u.

A9: Alkmaar - Akersloot/Akersloot - Alkmaar

Tussen Akersloot en Alkmaar mag je nu nog acht kilometer lang met 130 km/u over het asfalt. Alleen ter hoogte van de Kanaalweg geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. Die snelheid gaat nu op het hele traject gelden.

A9: Knooppunt Rottepolderplein - Akersloot/Akersloot - Knooppunt Rottepolderplein

's Nachts mag je op dit traject maximaal 130 km/u, een snelheid die overeind blijft. De maximumsnelheid van 120 km/u voor de periode van 6.00 uur tot 19.00 uur gaat echter omlaag naar 100 km/u.

A9: Knooppunt Rottepolderplein - Knooppunt Diemen - Knooppunt Diemen - Knooppunt Rottepolderplein

Tussen de knooppunten Diemen en Badhoevedorp verandert in beide richtingen niets: daar mag je nu ook al maximaal 100 km/u. Op het traject Knooppunt Rottepolderplein- Knooppunt Badhoevedorp gaat de snelheid wel omlaag, want daar mag je nu nog 120 km/u.

A27: Knooppunt Almere - Knooppunt Eemnes

Tussen de knooppunten Almere en Eemnes geldt nu overdag een maximumsnelheid van 120 km/u. Ook daar wordt het dus 100 km/u. 's Nachts blijft de maximumsnelheid van 130 km/u gehandhaafd.

A44: Knooppunt Burgerveen - Den Haag

Ook hier mag je overdag en 's nachts nu nog 120 km/u, maar wordt de maximumsnelheid in de nabije toekomst 100 km/u.

Andere snelwegen

Op de Noord-Hollandse snelwegen en/of trajecten die hierboven niet zijn genoemd, verandert niets. Op de A8 bijvoorbeeld -tussen Coenplein en de provinciale weg N246 - geldt vanwege de verkeersveiligheid nu ook al een maximumsnelheid van 100 km/u.

Duw in rug voor bouwsector

Dankzij deze maatregel stoten auto's straks fors minder stikstof uit. Die 'besparing' zal worden ingezet voor de bouwsector, want vanwege de stikstofuitstoot komen veel projecten momenteel niet van de grond. Behalve aan woningbouw moet daarbij worden gedacht aan grote bouwprojecten als dijkversterkingen.