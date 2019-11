Aantal bouwprojecten krijgen groen licht na herziening stikstof-uitstoot

NOORD-HOLLAND Enkele bouwprojecten in Bergen aan Zee en Amsterdam kunnen binnenkort toch doorgaan, omdat zij geen extra stikstof uitstoten. Daarbij gaat het om woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie, zo schrijft de provincie in een persbericht.

Eind mei zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Omdat daarmee vergunningen werden verleend, kwamen veel bouwprojecten stil te liggen.

In oktober stelden de provincies nieuwe beleidsregels vast op basis van de Wet natuurbescherming. Daardoor was het vanaf 11 oktober weer mogelijk om vergunningen te verlenen.

'Hier blijft het niet bij'

"Na de maandenlange stilstand zijn we blij dat in de provincie weer gebouwd kan worden zonder dat de natuur daar de dupe van wordt", zegt gedeputeerde Esther Rommel van Natuur. "En hier blijft het niet bij. We verwachten dat de komende weken weer vergunningen worden verleend."