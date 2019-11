Koninklijke Marechaussee doet zes aanhoudingen voor mogelijke fraude

NOORD-HOLLAND - De Koninklijke Marechaussee heeft op 29 oktober zes verdachten aangehouden voor mogelijke fraude bij een logistiek bedrijf bij Schiphol. Ook is er beslag gelegd op verschillende woningen, voertuigen, een vaartuig en meerdere sieraden.

Dit meldt de Koninklijke Marechaussee op hun Facebookpagina.

Het betreffende bedrijf heeft tussen 2018 en 2019 diverse aangiften gedaan van oplichting, verduistering en diefstal. Deze kwamen voort uit vermoedelijk valse facturen. Er zijn vijf mannen aangehouden en één vrouw. De mannen zijn tussen de 27 en 48 jaar en komen uit Amsterdam, Vinkeveen en Lisse. De vrouw komt ook uit Vinkeveen en is 36 jaar oud. Twee verdachten zijn werknemers van het bedrijf, één is een partner van de werknemers en de andere drie zijn zakenpartners. Naast de verdachten is er ook aangifte gedaan tegen vier andere (betrokken) bedrijven.

Fraudeconstructies

Het zou in totaal om een fraudebedrag gaan van 620.000 euro. Dit kwam bij de verdachten in de zakken door verschillende fraudecontructies. Ook deze heeft de recherche van de Marechaussee aan het licht gebracht. Zo werden betalingen voor diensten door medewerkers goedgekeurd, die niet geleverd zijn aan bedrijven en zakenpartners van de verdachten.

De verdachten zijn na het verhoor in afwachting van het onderzoek in vrijheid gesteld. Ze blijven verdacht. De Koninklijke Marechaussee doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland, verder onderzoek.