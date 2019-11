Gemeente plaatst bewakingscamera bij huis van gepest Joods gezin

HIPPOLYTUSHOEF - De gemeente Hollands Kroon plaatst morgen bij het huis van het gepeste Joodse gezin Schmidt in Hippolytushoef een bewakingscamera. Dit belooft burgemeester Rian van Dam. "We doen dat voor preventie en informatie", legt de burgemeester uit. Het gezin wordt naar eigen zeggen al zo'n twintig jaar getreiterd.

Het dieptepunt van de pesterijen was de ontploffing van een vuurwerkbom, drie weken geleden. "Ik werd wakker gemaakt door mijn zoon", zei moeder Odile Schmidt toen tegen NH Nieuws. "In de brievenbus bleek een rotje te zijn afgestoken. We wilden net weer naar boven gaan, toen er een enorme knal in de keuken was. Het raam was ontploft. Zelfs tien meter verder lagen scherven."

Volgens het gezin was dit het achtste incident in drie jaar tijd. In de twintig jaar dat de familie in Hippolytushoef woont, zijn ze tientallen keren lastiggevallen. Antisemitisme, daar zijn ze van overtuigd. Onlangs zouden jongeren nog 'Heil Hitler' hebben geschreeuwd richting de jongste zoon.

"Lastig iemand in de kraag te vatten"

De politie neemt het hoog op. "Het is lastig om iemand hiervoor in de kraag te vatten", aldus agent Leo Hofstra. "We proberen wel dichterbij te komen. Een vuurwerkbom is wat anders dan een rotje. Dit is een poging tot zware mishandeling." Volgens Hofstra zijn er eerder problemen geweest. "In 2016 is ook al eens iemand aangehouden. Toen hebben we ingegrepen en daarna was het een tijdje rustig."

"Ik wil nog even benadrukken dat dit onderwerp ons bezig houdt", zegt burgemeester Rian van Dam, "en we het niet kunnen accepteren. We hebben elkaars ogen en oren nodig om dit voortaan te voorkomen. Dus meld het als je dit soort zaken ziet."

Voorlichting gegeven op scholen

Er wordt morgen een camera geplaatst voor preventie en informatie. De politie laat een contactpersoon bij de familie langskomen die dagelijks met ze in gesprek gaat. Verder is Jongerenwerk extra actief in het dorp en wordt Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken er bij betrokken. Medewerkers hiervan gaan naar scholen toe om voorlichting te geven."

De rol van antisemitisme in de pesterijen wordt onderzocht.