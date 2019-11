Amsterdam wil duurdere vliegtickets en nachtsluiting Schiphol

Dat schrijft wethouder Kukenheim uit naam van het stadsbestuur in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu). Naast duurdere tickets pleit de gemeente er ook voor dat de luchthaven een deel van de nacht helemaal dicht gaat.

Meer dan alleen vliegtaks

Eerder heeft het kabinet al besloten dat de vliegtaks wordt ingevoerd. Dit komt in 2021 bovenop de ticketprijs en kost ongeveer 7 euro per ticket. Maar dat gaat de gemeente niet ver genoeg. "Het college ziet de invoering van de nationale vliegbelasting als een belangrijke eerste staf, maar in deze vorm nog onvoldoende om een gedragsverandering teweeg te brengen", aldus de brief. Hoe duur een ticket dan zou moeten worden, geeft de gemeente niet aan.

Noordzuidlijn doortrekken

De opbrengst van de hogere vliegbelastingen zouden volgens de gemeente gebruikt kunnen worden om het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol te financieren.

In tegenstelling tot minister Van Nieuwenhuizen vraagt het Amsterdamse college om het aantal vluchten op Schiphol stabiel te houden. De minister wil de luchtenhanven in 2021 laten groeien naar 540.000 vliegbewegingen, terwijl Amsterdam voorlopig geen groei wil.