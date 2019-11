DEEN, Dirk en DekaMarkt halen producten uit de schappen om bacterie

NOORD-HOLLAND Mensen die onlangs rundersoepballetjes of een soeppakket hebben gekocht bij de DEEN-supermarkt kunnen die beter niet opeten. Mogelijk bevatten de producten salmonella. De bacterie kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij supermarktketens Dirk en DekaMarkt is de filet american uit de schappen gehaald omdat de gevaarlijke listeriabacterie is aangetroffen op het rauwe vlees