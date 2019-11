Burgemeester Beverwijk toont medeleven aan overvallen ondernemers

De laatste tijd gaat het geregeld mis in Beverwijk en de aangrenzende gemeente Heemskerk: in een paar maanden tijd zijn meerdere horecazaken overvallen. Burgemeester Martijn Smit betuigt vandaag zijn steun via een Facebookbericht: "Mijn medeleven gaat uit naar de medewerkers van de ondernemingen die dit mee hebben moeten maken."

Afgelopen weekend was het weer raak in Beverwijk. De Flamingo Casino aan de Zeestraat werd overvallen. Precies een week daarvoor was in Beverwijk ook een overval, toen bij een pizzeria aan de Jans Aalsweg. Of de zaken met elkaar in verband staan, is nog niet bekend.

In het Facebookbericht van Smit staat dat de gemeente vorig jaar geïnvesteerd heeft in elf camera’s voor het centrumgebied. In de buurt van Flamingo casino staan ook camera’s. De camera’s hebben volgens Smit bruikbare beelden opgeleverd. Deze worden gebruikt bij het onderzoek dat nu loopt.