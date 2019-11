De dag na een regenachtige Sint-Maarten: "Bij mij is er niemand geweest!"

PURMEREND - Voor de één was het een groot succes met een opgehaalde buit van kilo's snoep, maar een boel andere mensen zaten uren bij de deur te wachten voor niets. Zo bleef het in de straat van Tamira uit Purmerend stil en zit ze nu opgescheept met een bak vol Fruitella's, snoeparmbanden en lolly's. "Het is niet meer wat het is geweest. Volgend jaar koop ik geen snoep meer hoor."