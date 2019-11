Brug over het Amsterdamse IJ komt er niet in 2025, project zeker vier jaar uitgesteld

De brug over het IJ in Amsterdam komt er niet voor 2029. Het project, dat moet bijdragen aan betere verbindingen tussen Amsterdam-Noord en het centrum, is met zeker vier jaar uitgesteld. De geplande opening van de fietsbrug in 2025 wordt dus zeker niet gehaald.

Het is een nieuw hoofdpijndossier voor de gemeente; de verbindingen over het IJ. Het hele project, dat de naam Sprong over het IJ heeft gekregen, zorgt al jaren voor hoogoplopende discussies. De gemeente en Rijkswaterstaat liggen ook met elkaar overhoop, omdat die laatste niet akkoord is met de plannen voor de verbinding.

Rijkswaterstaat heeft alle zes de ontwerpen die er zijn voor de fietsbrug over IJ afgekeurd. Geen enkel ontwerp is veilig voor de scheepvaart, zo is de mening van de vaarwegbeheerder. Den Haag heeft de voorkeur voor een tunnel als verbinding tussen het oosten en noorden van de stad.

Het project is inmiddels in een impasse beland. Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van Alexander D’Hooghe aan een advies voor de vaste oeververbindingen over of onder het IJ.