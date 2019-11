Nieuw trainingscentum voor KLM bij MBO College Airport:"Net echt Schiphol"

HOOFDDORP - Toekomstig grondpersoneel van KLM wordt voortaan opgeleid in een nieuw trainingscentrum van het MBO College Airport in Hoofddorp. Om bijvoorbeeld het vak van bagagemedewerker onder de knie te krijgen, hoeven de leerlingen niet meer naar Schiphol, maar hebben zij een nagebouwde luchthaven tot hun beschikking.

Er is een compleet bagagesysteem nagebouwd, er kunnen praktijksituaties worden getraind met behulp van een groot scherm die drie muren beslaat of met VR-brillen en buiten kan worden geoefend met het laden en lossen van koffers.

"Het is net echt Schiphol"

Quote

"Het is net echt Schiphol", zegt Eelco van Asch van KLM, "Je leert alles. Het enige wat je doet als je terugkomt op Schiphol is gewenning. Dan word je met begeleiding van een buddy nog een paar uur tot een dag in de werkomgeving gebracht. Dan ben je helemaal allround geskilled."

KLM gaat het nieuwe trainingscentrum gebruiken voor het opleiden voor haar bestaande medewerkers en zij-instromers. De studenten logistiek van MBO College Airport worden klaargestoomd voor de praktijk op Schiphol.

Direct aan de slag

Platformmedewerkers van KLM die nu nog als uitzendkracht werken, kunnen via het MBO College Airport instromen als vaste medewerker. "Mensen die we hier opleiden, gaan direct aan de slag bij ons", aldus Van Asch.