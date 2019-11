Nog meer hagelbuien verwacht aankomende dagen

Vannacht zijn veel mensen wakker geworden van harde hagelbuien die de provincie teisterden en dat zullen niet de laatste zijn: "Er is vanmiddag en morgen neerslag verwacht en de lucht is koud. De kans is groot dat dit hagelbuien zullen worden", aldus weerman Jan Visser. Deze buien zijn normaal voor de tijd van het jaar: "Typisch november weer."

Grote hagelstenen

Op social media wordt gerept over 'grote hagelstenen'. "Dit valt wel mee", zegt Visser. "Het is gewoon korrelhagel. Dat betekent dat de doorsnee niet groter is dan één centimeter."