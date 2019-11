Gooi Johnny Manuhutu: "We speelden zeven dagen in de week, ook op vakantie"

Johnny Manuhutu is de zanger van Massada, een band met Molukse roots, die eind jaren zeventig haar grootste successen vierde. Ze hadden hits met Sajang é en Latin dance. Het was een grote band met een uitgebreide entourage en eigen technici. "We speelden zeven dagen in de week om iedereen een belegde boterham te geven", vertelt Johnny.

Biografie:



Naam: Johnny Manuhutu Geboren: Ciribon (Java), 10 september 1948 Beroep: Zanger Massada Erelijst: Nr. 1-hit Sajang é, drie gouden platen en een Zilveren Harp 1979

"Mijn ouders waren KNIL-militairen. We kwamen hier in 1951 aan en zijn opgegroeid in het kamp. Een barakkenkamp van toenmalige NSB'ers." Ondanks de omstandigheden was het voor de kleine Johnny een mooie tijd want "iedereen was bij elkaar."

Muziek Muziek speelde een belangrijke rol in zijn leven. "We zongen in het kinderkoor, op de zondagsschool en ook thuis. Muziek maken is altijd een groot iets geweest." Dat Johnny later met twee broers een band begon, komt daaruit voort. Maar niet alleen omdat ze altijd samen muziek maakten. "Het zijn ook fantastische muzikanten", voegt hij er snel aan toe.





Groot, groter, grootst Massada speelde in zijn hoogtijdagen alleen op grote podia. Dat moest wel, want vaak moesten er meer dan tien muzikanten een plek hebben. "We hadden ons eigen management en onze eigen technici'', Manuhutu laat ondertussen een foto zien van de omvangrijke geluidsinstallatie waarmee ze tourden en de technici die daarbij horen. Dan begrijp je ook meteen dat Massada zoveel moest optreden om iedereen te kunnen betalen. "We moesten iedere dag spelen om al die mensen brood op tafel te geven. We speelden zeven dagen in de week. Als we vakantie hadden, gingen we bijvoorbeeld naar Ibiza, dan traden we daar op. Dan moesten we daar geld verdienen om vakantiegeld uit te kunnen betalen. Dat deden we dan. We konden eigenlijk geen vakantie nemen."

Niet zonder muziek Inmiddels doet Johnny Manuhutu het iets rustiger aan, maar optreden doet hij nog steeds: "Zolang 'Onze lieve Heer' mij de gezondheid geeft, maar natuurlijk ook zolang het publiek ons vraagt en ons wil hebben. Muziek maken en optredens door het hele land zijn best wel vermoeiend, maar oh zo voldaan en bevredigend, dat je niet zonder kunt."