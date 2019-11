De Peiling: Alternatieve geneeswijzen in het basispakket van de zorgverzekering?

Veel Nederlanders willen dat een of meer alternatieve geneeswijzen worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Vind jij dat een goed idee of niet?

Aanvullende verzekering

Alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en homeopathie worden nu alleen vergoed vanuit sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek zou meer dan de helft van de Nederlanders graag zien dat een aantal alternatieve geneeswijzen onder de basisverzekering gaan vallen.

Vrouwen en hogeropgeleiden

Volgens de CBS-cijfers bezocht 6 procent van de bevolking in 2018 een alternatief genezer. Vooral de osteopaat, chiropractor en acupuncturist zijn populair. Vrouwen en hogeropgeleiden maken verhoudingsgewijs meer gebruik van alternatieve geneeswijzen dan mannen en lagergeschoolden. In de ogen van een kwart van de bevolking heeft alternatieve zorg evenveel waarde als reguliere gezondheidszorg.

Wat vind jij?

Horen alternatieve geneeswijzen in de basisverzekering of niet? Heb je zelf ervaring met alternatieve zorg? We horen het graag van je!