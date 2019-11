Hanen en kip in doos gedumpt bij kinderboerderij Amstelveen

Het Comité Dierennoodhulp looft een beloning van 150 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de eigenaar van vier gedumpte hanen en een kip in Amstelveen. De dieren werden onlangs gevonden in een kartonnen doos bij kinderboerderij De Elsenhove.

De beheerder van de kinderboerderij merkte de kartonnen doos op, maar dacht in eerste instantie dat het pakket bij een verhuizing hoorde. Een paar uur later ging hij toch een kijkje nemen. In de doos zaten drie jonge witte haantjes, een volwassen haan en een kip. Aan de randen zat bloed en de doos was dichtgemaakt met tape. Ook zat er een vuilniszak omheen, waardoor de dieren weinig zuurstof kregen.