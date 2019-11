'Kabinet komt met aanpak tegen anorexia'

Dat meldt het AD.

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een ziekte waar mensen aan overlijden. In veel gevallen gaat het om anorexia. Een kwart van de jonge vrouwen, want daar gaat het meestal om, geneest niet. Zij komen in een zwaar hulpverleningstraject terecht. Soms moeten patiënten zelfs onder dwang in leven worden gehouden via een sonde met voeding of vocht.

Een groep met experts op het gebied van eetstoornissen (K-EET) heeft op verzoek van minister De Jonge (Volksgezondheid) een plan van aanpak gemaakt. Daarin staat hoe we binnen tien jaar het aantal met de dood bedreigde jongeren door deze aandoeningen ‘significant’ kunnen laten dalen.

Vertrouwen

De Jonge deelt die ambitie, meldt hij vandaag in een Kamerbrief. "Ik wil een structurele verbetering van de gehele keten van zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder voor anorexia nervosa. We zetten nu belangrijke stappen in de goede richting en ik heb er vertrouwen in dat hiermee uiteindelijk het verschil kan worden gemaakt."