Ella op 83-jarige leeftijd op Tinder: "Hij ging 's avonds meteen mee naar huis"

Ella's kleindochter vond dat het wel weer tijd was voor haar oma om te gaan daten. "Ik zei 'kind schei uit': ik was toen 83. Ik zei, ze schrikken zich dood. Zij zegt, nee, je ziet er toch uit als 73. Dus ik zet neer dat je 73 bent."

Ze kreeg meteen veel matches en maakte meerdere afspraken, maar één man sprong er meteen uit. "We hadden afgesproken bij de vleugel bij het Centraal Station. Op woensdagmiddag om drie uur. Ik zag hem voorbijgaan en riep zijn naam. Het was meteen goed. Hij is niet meer weggeweest. Hij is meteen 's avonds met me mee naar huis gegaan."