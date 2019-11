Grote zorgen bedrijfsleven: 'zonder investering wordt Noord-Holland onbereikbaar'

Georganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland luidt de noodklok als het gaat om de bereikbaarheid van onze provincie. De alliantie van verschillende organisaties roept in een brief het provinciebestuur op snel maatregelen te treffen, en ook veel meer budget uit te trekken om te voorkomen dat Noord-Holland dichtslibt.

Volgens de organisaties, waar ook de Nederlandse Spoorwegen onderdeel van is, moeten er tot 2050 ongeveer 250.00 woningen gebouwd worden. "Goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de leefbaarheid. Zonder de bijbehorende miljardeninvesteringen wordt Noord-Holland onbereikbaar", zo valt te lezen in het persbericht.

In de brief vraagt het Georganiseerd Bedrijfsleven Noord-Holland om sneller budgetten beschikbaar te stellen. Het gaat daarbij niet alleen om wegen, maar ook om beter openbaar vervoer en vervoer over water. "Het is een en-en-verhaal en niet of-of." De organisaties willen samen met de provincie een Deltaplan Mobiliteit Noord-Holland opstellen. "Op die manier kan een provinciaal verkeersinfarct worden voorkomen."

Provincie teleurgesteld in brief

Verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin is teleurgesteld in de brief. "Het is jammer dat het bedrijfsleven het coalitieakkoord zo slecht heeft gelezen. De provincie Noord-Holland maakt zich juist hard voor een goede bereikbaarheid. Schoon, snel en slim. Dat zijn de kernwoorden. Veilig en op tijd aankomen op je bestemming, of je nu op weg naar werk, school of ontspanning bent."



Volgens Tekin wordt er in alle soorten vervoer geïnvesteerd en heeft Noord-Holland volgens hem al een heel goed onderhouden wegennet en goed openbaar vervoer. "Wij voeren regelmatig overleg met andere infrabeheerders (gemeenten, waterschappen, Rijk) om met elkaar te zorgen voor goede en duurzame bereikbaarheid, voor nu én in de toekomst. Daarbij besteedt de provincie ook veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen zoals Smart Mobility." De gedeputeerde nodigt het Georganiseerd Bedrijfsleven uit voor een gesprek.