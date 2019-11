Gewonde in woning Amsterdam-West: politie gaat uit van misdrijf

Een man is vanavond gewond geraakt bij een incident in een woning aan de Witte de Withstraat in Amsterdam-West.

Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

Rond 19.45 uur werden er meerdere ambulances en politiewagens opgeroepen. 'Wat er is gebeurd weten we niet precies, maar er is wel iemand gewond geraakt en er is een raam kapot', zegt een politiewoordvoerder. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. (Let op: tekst loopt verder onder de afbeelding)

Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

Het slachtoffer wordt per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. "Zijn verklaring moet meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd, maar op dit moment is zijn zorg belangrijker", aldus de woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.