Provinciebegroting in Tweets: 'Van hackende boeren, global cooling tot Koning Salomo'

HAARLEM - Het was een lange dag voor het provinciebestuur die zich boog over de stikstofdiscussie en de begroting. Na ruim elf uur vergaderen, stemmen over tientallen moties bleek dat boeren nog even geduld moesten hebben, en werd de begroting voor 2020 zonder veel problemen aangenomen.

Dat het een latertje zou worden wist PvdA-statenlid Aukelien Jellema vanochtend vroeg al. Alsof ze een glazen bol had wist ze de vergadering te voorspellen.

Omdat er buiten enkele honderden boze boeren stond werd begonnen met het stikstofdebat, dat op verzoek van het CDA werd gehouden. Die partij kwam met een serie aan voorstellen om de boeren te helpen. Volgens de PVV is er sprake van een stikstofsprookje, en was Annabel Nanninga van Forum van Democratie vooral boos op de VVD die zich, volgens haar, gedroeg als een linkse partij.



Maar voordat het debat eigenlijk begon, moest het al worden stilgelegd omdat de speakers in het provinciehuis waren overgenomen door een interview met één van de agrariërs buiten. En daar had Hanneke Kaamer van Hoegee van de VVD een interessante complottheorie over.

Daarna begon de langste klus van de dag: de begroting voor 2020. Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA werd door het net geïnstalleerde VVD-statenlid Grethe van Geffen betrapt op plagiaat. Hij gebruikte een bijbeltekst zonder bron te gebruiken. Gelukkig volgde snel rectificatie.

Daarna werd Heijnen opnieuw op de vingers getikt door de VVD-er. Het was niet de tweede eeuw voor Christus, maar de tiende eeuw. Om welke vers het precies ging? Nou deze: "Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei." Gebrek aan visie verwijt de CDA-er het college en zijn partij is natuurlijk de raadgever.



Partij voor de Dieren in kostuum

De afgelopen jaren werden we tijdens de algemene beschouwingen door de Partij voor de Dieren verwend door bijzondere kledingcreaties. De oud-fractievoorzitter Bram van Liere kwam al eens naar het Provinciehuis als boswachter en als Roodkapje. En ook de huidige fractie stelde niet teleur.

Quote Je bent al misdadiger als je boerenkool met rookworst eet PVV-fractievoorzitter Marco deen

Verder ging het vooral veel over het klimaat. Volgens PVV-fractievoorzitter slaan we volledig door. "Je wordt als misdadiger gezien als je boerenkool stamppot met rookworst eet." Volgens de partij is er geen sprake van een temperatuurstijging, maar is er volgens verschillende Chinese en Russische wetenschappers juist sprake van global cooling. Maar om daar onderzoek naar te doen kreeg alleen steun van 50PLUS/Partij voor de Ouderen.



Andere partijen dachten daar heel anders over. D66 probeerde zelfs de andere partijen voor zich te winnen door aan alle Statenleden biologische bollen uit te delen.

Bij de lange vergadering werd het geduld en de concentratie tot het uiterste getest. En ook de verveling sloeg blijkbaar toe. Al bracht dat D66-Statenlid Marcel Steeman tot een reeks aan creatieve origami-kunstwerken.