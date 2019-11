Levenslang gratis bier voor degene die weet wie Disco Dolly bespoot met '666'

De schoonmakers van Disco Dolly ontdekten vanmorgen tijdens het opruimen de bekladding. 'Echter is niet iedereen zo blij met mij als ik ben met mezelf. Er was blijkbaar een vogel die nog een likje verf over had en dat aan ons wilde geven. Hiervoor dank. Als iemand wat heeft gezien of gehoord. We zijn op zoek naar deze verf duivel', schrijft de club.

De gever van de gouden tip krijgt z'n levenlang gratis pils.