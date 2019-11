Helderse woningcorporatie herstelt geboortehuis van beroemd oud-inwoner Anton Pieck

DEN HELDER - Hoewel het Sprookjesbos in attractiepark de Efteling een duidelijk en tastbaar aandenken is aan de beroemde Nederlandse tekenaar Anton Pieck (1895-1987), herinnert in zijn geboortestad Den Helder weinig meer aan hem. Zijn geboortehuis is zelfs gesloopt. De Helderse woningcorporatie Woningstichting wil hier verandering in brengen en laat op dezelfde plek een huis bouwen in de stijl van Anton Pieck.

Het ziet er in de Koningstraat nu nog vrij troosteloos uit. Waar ooit het geboortehuis van Pieck stond, staat nu een bouwval. Het huis ernaast is in betere staat. Hoewel het ooit werd gebouwd als woonhuis, werd het later in gebruik genomen als bankgebouw en zat er nog later een restaurant in met de toepasselijke naam 'De Buuren van Pieck'.

Binnenkort komt als het goed is op de plek van nummer 87, het oude huis van Pieck, een nieuw pand. "Aangezien we niet weten hoe het geboortehuis van Anton Pieck eruit heeft gezien, wordt het geen replica", zegt architect Duco Kapitein. "Dat was ook niet de opdracht van Woningstichting. Wel wilden we iets bouwen in de stijl van hem."

Dat bevestigt Sander Quartel van Woningstichting: "Wat we willen is het pand in de stijl van toen terugbrengen met op de gevel waarschijnlijk een mooie gedenkplaat zodat voor iedereen duidelijk is dat Anton Pieck in de Koningstraat in Den Helder geboren is."

Sprookjesachtig

Wat is alleen die specifieke stijl? "Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan", vervolgt Kapitein. "Dat deden we door zijn prenten en tekeningen uit de jaren vijftig te bekijken. We kwamen tot de conclusie dat het oud-Hollands was, maar ook sprookjesachtig en met veel kastelen en torentjes. Bijna middeleeuws. Dit paste uiteraard niet, daarom hebben we het gehouden bij ornamenten en details."

In de gebouwen komen woningen en appartementen. Ook is er ruimte vrijgehouden voor een eventuele museumruimte over de kunstenaar. "Mocht het niet van de grond komen", zegt Kapitein, "kan er altijd nog een woonhuis van worden gemaakt".

Als alles meezit, wordt volgend jaar begonnen met de bouw van het 'aandenken van Anton Pieck'.