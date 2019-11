Met listeria besmette vleeswarenfabriek Aalsmeer 'sloeg schoonmaakadvies in de wind'

AALSMEER - Schoonmaakbedrijf CSU had vleeswarenfabrikant Offerman voorstellen gedaan om de door listeria besmette fabriek beter schoon te maken, maar daar is het bedrijf nooit op ingegaan. Dat bevestigt CSU na berichtgeving door De Telegraaf. Offerman zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

De vleeswarenfabrikant moest de locatie in Aalsmeer in oktober stilleggen in verband met een listeriabesmetting. Meerdere mensen waren ziek geworden na het eten van besmet vlees. Drie van hen overleefden dit niet en een vrouw kreeg een miskraam.

CSU werd in november 2018 schoonmaker van de bewuste fabriek, na overname van schoonmaakactiviteiten van een ander bedrijf. De schoonmaker zegt nooit geweten te hebben dat sprake was van extra toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en dat er extra inspecties werden gedaan.



Reinigingswerk





Wel kwam CSU met meerdere voorstellen om het reinigingswerk bij de verouderde fabriek te verbeteren. Toen het bedrijf daar niet op inging, probeerde CSU de relatie met Offerman te beëindigen. De schoonmaker stopte uiteindelijk in september dit jaar bij Offerman. Dat was enkele weken vóór de bekendmaking van de listeriabesmetting.

Offerman wil in gesprek gaan met CSU over de uitspraken van het schoonmaakconcern. "Tot na dat gesprek kunnen we derhalve niet inhoudelijk reageren", laat het bedrijf weten in een korte verklaring.

Tientallen banen op de tocht

Vakbond CNV meldde onlangs dat er bij de fabriek in Aalsmeer mogelijk tientallen banen verdwijnen naar aanleiding van de hele kwestie. Mogelijk wordt een groot deel van de fabriek buiten werking gesteld. CNV wees erop dat de meeste productielijnen al zijn verhuisd naar andere locaties.