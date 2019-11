Flatbewoners maken zich zorgen om slecht geplaatste CV-ketel: Rechtzaken en gezondheidsklachten

Al jaren is John Durham in gevecht met woningbouwcorperatie parteon. Door een slecht geinstalleerde HR ketel zou John gezondheidsklachten hebben gekregen. Aan de Ketel zijn al talloze reparaties uitgevoerd, maar het probleem blijft.

In 2010 kregen de bewoners van flat De Componist in Zaandijk een nieuwe HR ketel. De montage laat meteen te wensen over. Want sinds de nieuwe ketel er hangt klagen bewoners over vreemde luchtjes en gezondheidsklachten. John heeft op eigen kosten diverse experts ingeschakeld om Parteon duidelijk te maken hoe erg de situatie is.

In een rapport dat door de GGD werd opgesteld, staat dat de CO2-waarden in de flat drie keer overschreden zijn. Dit zou komen omdat de luchtschacht waar de nieuwe ketel op is geïnstalleerd is niet zou voldoen en aan de onderkant open is, waardoor gassen kunnen ontsnappen en in de woningen komen. De oude schacht zit volgens Durham vol met kieren en gaten. De flatbewonder zou daarom uit wanhoop alles bij hem thuis hebben dicht geplakt.

Ook is in een van de vele rapporten te lezen dat de brandwerendheid van de schacht niet op orde is. Daarbij is volgens de huurmaatschappij het riool niet goed aangesloten, waardoor er 'vreemde luchtjes' in de flat hangen.