Jongen (17) getaserd, uitgekleed en beroofd in Alkmaar

ALKMAAR - Een 17-jarige jongen is gisteravond in Alkmaar beroofd. Zijn belagers gebruikten een stroomstootwapen.

De twee verdachten belaagden het slachtoffer in het parkje achter basisschool De Vlieger, waar de Sneeuwgansstraat en het Ringslootpad in elkaar overlopen. Ze taserden de jongen, trokken zijn jas, trui en schoenen uit en pakten zijn rugzak af. Toen ze de buit binnenhadden, sloegen ze op de vlucht.

Signalement



Omdat ze nog niet zijn aangehouden, doet de politie een beroep op eventuele getuigen. De verdachten hebben een geschatte leeftijd van 16 à 18 jaar, zijn ongeveer 1,75 meter à 1,80 meter lang. Ze zijn beide lichtgetint en hebben een fors postuur. Ze droegen op het moment van de overval gewatteerde jassen en hadden hun gezichten bedekt.

Wie getuige is geweest of andere informatie heeft die kan helpen bij het oplossen van dit misdrijf, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche in Alkmaar.