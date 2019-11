Vijf mannen van motorclub Hardliners zijn aangehouden voor afpersing en bedreiging

Hardliners is een motorclub die is opgericht in mei. Ze bestaan daarmee nog niet zo lang maar hebben al meerdere zogeheten 'chapters' (afdelingen, red.) in de provincie. Hardliners is vanuit de gevangenis opgericht door Lysander de R., de voormalige leider van de Haarlemse Hells Angels die momenteel een celstraf uitzit van negen jaar.

