Infomedics door het stof na rechtszaak tegen Amsterdammer om 5 cent

Vorige week wees de rechtbank in Amsterdam een vordering van Infomedics voor een rekening van vijf eurocent af. De rechter vond het kleine bedrag niet in verhouding met de proceskosten van 240 euro. "Hier is terecht rumoer over ontstaan want een dagvaarding om vijf eurocent is buitenproportioneel en past niet in onze werkwijze", stelt het bedrijf nu.

Fouten gemaakt

Volgens Infomedics werd de rekening vijf maanden na het versturen door de Amsterdammer alsnog betaald. Precies op dat moment werd ook de vordering aan de deurwaarder overgedragen. "Daar is het vervolgens fout gegaan", zegt het bedrijf. "De deurwaarder heeft de betaling ontvangen, ingeboekt in het dossier en vervolgens verzuimd om de procedure te stoppen."