Politie onderzoekt verdwijning Nora en Marwa (14): "We maken ons ernstig zorgen"

Het enige dat tot nu toe bekend is is dat Nora Salook en Marwa Azhir afgelopen vrijdag met onbekende bestemming op de trein zijn gestapt. José van Dijk van de politie : "We hopen heel erg dat iemand zich meldt die de meisjes gezien heeft of dat ze zich zelf melden als ze dit in de media lezen. We maken ons ernstige zorgen over hun lot."

De politie houdt voorlopig rekening met alle scenario's. Uit onderzoek is gebleken dat de meiden spraken over een reis naar Engeland, ook wordt gesproken over Rotterdam als reisdoel.

Mensen die de tieners hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Zij kunnen bellen via 0900-8844 of 112.