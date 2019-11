Kamerleden in gesprek met omwonenden Schiphol: "Het gaat om mensen, gezondheid en leefbaarheid"

"Op dit moment is het een prachtig uitzicht. Er vliegen meeuwen, maar geen vliegtuigen", vertelt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger glimlachend voor de camera van NH Nieuws.

"We komen hier om te zien wat de groei van Schiphol doet met mensen", licht ze haar bezoek aan Aalsmeer toe. "Ik kom hier niet zozeer om een kwartiertje vliegtuigen aan te horen, maar vooral om aan te horen hoe het elke dag is voor mensen."

Grenzen

"Op slechte dagen hebben we om de twee minuten een vliegtuig op ongeveer zestig, zeventig meter boven ons", vertelde een omwonende eerder op de dag tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Aalsmeer . Daar kregen de Haagse politici alvast te horen tegen welke grenzen de Aalsmeerders aanlopen. "Het gaat echt over mensen, hun gezondheid en om leefbaarheid. Daar kan je niet cynisch over zijn", werd de Kamerleden op het hart gedrukt.

Bekijk hieronder de reportage van onze luchtvaartverslaggever: