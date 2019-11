'Rockende' rotgans op Wieringen gespot: dier heeft een zeldzame kuif

De rotgans liep tussen zijn soortgenoten voor De Haukes, net in de Wieringermeer.

Het kuifje ontstaat door een misvormde schedel, zo vertelt Wim Tijsen, projectmedewerker boerenvogels bij Landschap Noord-Holland. "In de schedel van de jonge rotgans zit waarschijnlijk al een klein gaatje, waardoor veertjes naar buiten komen. De zogenaamde 'kuifveren' groeien uit een kussen van vet en bindweefsel dat het gat in de schedel bedekt."

Vroeger was de afwijking populair bij fokkers: "Bij kippen en eenden in gevangenschap werd met deze misvorming wel gefokt omdat het deels overerfbaar is. Bij kippen bevindt het gat zich in het voorhoofd, terwijl het bij eenden en ganzen in het achterhoofd zit."

Gans in goede conditie

De jonge rotgang heeft nog drie broertjes of zusjes, waarvan er eentje ook een kleine kuif lijkt te hebben. Die is echter bedekt met normale zwarte veren, die plat op het achterhoofd zitten. Zodoende valt de afwijking bij hem nauwelijks op. Zijn ouders mankeren niets. De afwijking is overigens niet gevaarlijk: het dier ziet er goed uit en is in prima conditie.

Het is sowieso een goed jaar voor de rotganzen: dit jaar zijn ze met 20 procent meer jongen dan normaal teruggekeerd uit Siberië.