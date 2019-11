Bijzonder tafereel: onderzeeër duikt op voor de Texelse kust

TEXEL - Het lijkt wel een James Bond-film: een onderzeeër komt voor de kust van Texel uit de golven tevoorschijn. De boot, genaamd Zijne Majesteit Dolfijn, is van de Koninklijke Marine.

De beelden werden gedeeld in de Facebookgroep 'Je bent Jutter als...' door Wiljan Hoornsman. Zijne Majesteit Dolfijn was bezig met een aantal tests, nadat de onderzeeër zijn 'levensonderhoud' had gehad.