Woningzoekenden bieden wooncrisisverhalen aan bij Tweede Kamer: "Ik ging er zelf heel erg aan onderdoor"

"Op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, heb ik me meteen ingeschreven en gereageerd op elke woning waar ik redelijk hoog stond", zegt Melanie. "Maar totaal geen succes."

Een woning in Purmerend - waar ook haar moeder woont - kon Melanie uiteindelijk niet krijgen, maar ze vond wel een huis in Oost-Knollendam. In totaal woonde zij bijna vier jaar met haar dochter bij haar moeder in huis. "Ik ging er zelf heel erg aan onderdoor", vertelt ze in een video van de Woonbond.

De woonsituatie leidde tot veel spanning in huis, ook omdat haar moeder ziek was en daardoor weinig energie had. "Je zegt niet tegen je kind: 'bekijk het maar'", zegt Sandra. "Maar na verloop van tijd merk je eigenlijk dat het gewoon onhoudbaar is. Er moest iets gaan veranderen, maar wat?"

Lange wachtlijsten

De woningnood is in heel Noord-Holland hoog. In Amstelveen sta je bijvoorbeeld ruim 20 jaar op de wachtlijst als je een sociale huurwoning zoekt. Ook in andere gemeenten moeten woningzoekenden jarenlang wachten.

Gedeputeerde Joke Geldhof zei in februari tegenover NH Nieuws dat ze verwacht dat het tekort aan woningen in 2025, uiterlijk 2030, is opgelost. Daarom wil de provincie tot 2025 alleen al in het zuiden van Noord-Holland zo'n 100.000 woningen bouwen, 15.000 per jaar. Mogelijk is dat door de stikstofproblematiek geen haalbare kaart meer.

Debat

Na het aanbieden van de woningcrisisverhalen debatteert de Kamer maandag over de woningmarkt. Woonbonddirecteur Paulus Jansen hoopt op concrete maatregelen: "Schrap de verhuurdersheffing zodat er gebouwd kan worden, corporaties de huren betaalbaar kunnen houden en de verduurzaming van hun woningen kunnen betalen."