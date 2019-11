Hilversum wil profiteren van Brexit en Britse bedrijven aantrekken

Veel Britse bedrijven denken na over een Europese vestiging, omdat ze na de Brexit minder kansen hebben op de Europese markt. Dat is vooral het geval bij een zogenaamde 'no-deal Brexit', waarbij er geen handelsafspraken worden gemaakt tussen het Verenigd Koninklijk en de Europese Unie.

Hilversum maakt vooral reclame voor de uitstekende verbinding vanuit Hilversum met de rest van de wereld. Dat geldt voor fysieke verbindigen, Schiphol ligt bijvoorbeeld om de hoek, maar ook voor virtuele verbindingen. Het Mediapark beschikt over de meest snelle netwerkverbindingen en innovatietechnieken. Daarnaast is er genoeg vakmanschap beschikbaar en is het prima wonen in de Gooi en Vechtstreek.

Hilversum ziet vooral bedrijven uit de media naar de Mediastad komen. "Er zijn vele redenen voor mediabedrijven om zich in Hilversum of de Gooi en Vechtstreek te vestigen", stellen burgemeester en wethouders. Later wil Hilversum zich ook richten op jonge Britse startups.