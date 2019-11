Regius College in Schagen herdenkt verongelukte leerling (14)

SCHAGEN - De vlag hangt halfstok en op een groot scherm brandt een kaarsje. Het Regius College in Schagen staat vandaag stil bij het overlijden van een 14-jarige leerling. De jongen uit Julianadorp werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een auto en bezweek aan zijn verwondingen.

Het gaat het om Dyano van der Poel. De jongen zat in 3T8 en was dit jaar ingestroomd vanuit het Junior College in Julianadorp.