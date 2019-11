Organisator boerenprotest: "Het moet een vriendelijke, ludieke actie blijven"

ZUIDSCHERMER - Met een Friese vlag en een notariële akte in zijn hand klom veehouder Ad Baltus vanmorgen de tractor in. Baltus is medeorganisator van het boerenprotest vandaag in Haarlem. Het idee is om de gedeputeerde een akte te overhandigen waarmee het platteland van Noord-Holland overgedragen wordt aan Friesland. "In Friesland zijn de beleidsregels van tafel. Daar luisteren ze wel naar de boeren", aldus Baltus.

De agrariërs protesteren vandaag nogmaals tegen de stikstofregels, omdat gesprekken met Gedeputeerde Staten nog niks hebben opgeleverd. "Ik weet niet of het bij de provincie al duidelijk is dat het voor veel veehouders menens is. We hebben afgelopen donderdag een gesprek gehad met de provincie en mevrouw Rommel was niet aanwezig en had geen afbericht gedaan. Kennelijk zijn we nog niet duidelijk genoeg geweest. Dus moeten we nog een keertje langs."



En dus maar weer op naar Haarlem om actie te voeren. Al die protesten hebben wel z'n weerslag op het bedrijf. "Het begint nu wel te knellen met al die acties die we organiseren", vertelt Baltus. "Het kost veel energie om dit allemaal op te zetten. Dat merk je aan de werkdruk, maar het gaat om de toekomst van de boeren. Ik red het wel tot mijn pensioen, maar voor de generatie na mij wordt het heel erg spannend."

