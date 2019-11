Eerste boeren komen aan bij provinciehuis Haarlem: "Tijd voor hardere acties"

HAARLEM - Enkele tientallen protesterende boeren zijn op trekkers aangekomen bij het provinciehuis in Haarlem. De sfeer lijkt grimmiger dan tijdens de voorgaande acties; zo is de ingang geblokkeerd en kunnen werknemers niet bij de parkeergarage komen.

Vandaag wordt gestemd over belangrijke moties die gaan over de stikstofproblematiek. Voordat de stemming is, laten de boeren nog maar eens hun mening horen. Er is een klein podium waarop ze foto's laten zien die moeten aantonen dat het uitkopen van boeren geen oplossing is. Ook wordt, met toestemming van het provinciehuis, de Friese vlag gehesen.

De speeches beginnen om 11.00 uur. Na 13.00 uur wordt over de moties gestemd.