De Peiling: Wanneer zijn kinderen te oud voor Sint Maarten?

Krijgt een zingende 12 of 13 jarige vandaag van jou een snoepje aan de deur? Wanneer zijn kinderen te oud om Sint Maarten te lopen? En wat deel jij eigenlijk uit vanavond?

Populair feest

Sint Maarten wint aan populariteit. Niet alleen op het platteland in Noord-Holland, maar ook in kinderrijke wijken als IJburg bij Amsterdam komen kinderen vanavond met een lampion aan de deur een liedje zingen.

Oorsprong

Sint Maarten is van oorsprong een katholieke feestdag, waarop de heilige Martinus wordt herdacht. hij gaf een verkleumde bedelaar de helft van zijn mantel. Martinus werd gekozen tot bisschop, maar vond zichzelf niet waardig genoeg. Hij verstopte zich en werd gezocht met lichtjes, vandaar dat kinderen nu met lampionnen langs de deuren gaan.

Lopen vanaf een jaar of 3

De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst Sint Maarten lopen is 3 jaar. Er komt natuurlijk ook een moment waarop ze te oud zijn om langs de deuren te gaan.

Grote slungels

Erger jij je aan grote slungels die een liedje afraffelen om maar zo snel mogelijk weer door te kunnen naar de volgende bak met snoep? Of zijn kinderen van alle leeftijden welkom; jong en al wat ouder? Wat heb je eigenlijk in huis gehaald om uit te delen? We horen het graag van je!