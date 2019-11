Zes jaar cel en tbs voor neersteken joggende en fietsende vrouwen

Seriesteker René V. uit Julianadorp moet zes jaar de gevangenis in. Ook heeft hij tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. De 24-jarige man stak eind vorig jaar en begin dit jaar meerdere vrouwen neer in de regio Alkmaar. Hij deed dat vanuit zijn auto. Hij is schuldig aan vier pogingen tot moord, oordeelde de rechtbank vandaag.

Google Maps

Tussen november 2018 en januari dit jaar viel René V. vijf vrouwen aan. Ze waren aan het hardlopen of fietsen in een buitengebied. Vier van hen heeft hij met een mes gestoken. De vijfde vrouw stompte hij vanuit zijn rijdende auto. Het Openbaar Ministerie zei eerder dat V. niet handelde in een opwelling, maar dat hij 'op jacht' was. Hij doorkruiste heel Noord-Holland over landweggetjes. Er was ook zes jaar cel en tbs geëist.

NH Nieuws

V. reed zijn slachtoffers klem. Hij stak vervolgens onder meer een jonge hardloopster in Egmond en een jogger en een fietsster in Castricum. Eén van zijn slachtoffers raakte zwaargewond. De steekincidenten zorgden voor grote onrust in de regio Alkmaar en hardlopers gingen niet meer alleen de straat op. De officier van justitie verdacht de man ook van een vijfde poging tot moord, maar daarvan is hij vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat er toen opzet in het spel was.

Dat incident was wel de reden dat de man werd gevonden. Nadat een Schagense vrouw kennisnam van de serie steekincidenten, belde ze de politie met de mededeling dat ze een half jaar eerder een incident had gemeld, waarbij een man op de Nieuwedijk in Schagen een 'pijpbeweging' naar haar had gemaakt. Toen zij daar iets van zei, reed hij terug en gaf hij haar een stomp, zei ze tegen de politie. Het incident leek enigszins op de serie steekincidenten, maar week er ook vanaf. Omdat de Schagense vrouw destijds het kenteken had doorgegeven, kwam de recherche er snel achter dat de auto op naam van een vrouw uit Julianadorp stond. Toen bleek dat zij op hetzelfde adres woonde als V., die op dat moment in beeld was voor telefonische bedreiging en stalking van vijf vrouwen, gingen alle alarmbellen rinkelen.

Naast het steken van de vrouwen is René V. ook veroordeeld voor het mishandelen, stalken en telefonisch bedreigen van slachtoffers. Hij moet in totaal acht van zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. Speed V. heeft zijn daden bekend. Zelf 'verklaart' hij zijn gedrag door overmatig gebruik van speed. Hij vluchtte in die drugs om zijn onverwerkte jeugdtrauma's te vergeten. Gedragsdeskundigen achten de kans groot dat de Julianadorper opnieuw de fout in gaat. Ook vinden zij hem verminderd toerekeningsvatbaar door onder meer een borderline-stoornis, zeiden ze eerder.