Weer overval in Beverwijk, politie op zoek naar dader

In Beverwijk is gisteravond laat een casino overvallen. Precies een week geleden was in Beverwijk ook een overval, toen bij een pizzeria. De politie is nog op zoek naar de dader.

De overval was rond 23.00 uur bij het Flamingo Casino aan de Zeestraat. De verdachte had z'n best gedaan om niet herkend te worden; hij was volgens een Burgenet-melding opgemaakt als vrouw en hij had een langharige pruik op. Daarnaast gaat het om een getinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg ook een zwarte broek, zwarte jas en zwarte gympen. Het is niet bekend waar de verdachte heen is gevlucht.

De politie was met veel mensen aanwezig bij het casino. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Vorige week zondag vielen drie jongens met een wapen een pizzeria aan de Jans Aalsweg binnen in Beverwijk. Het drietal bedreigde een medewerker en eiste geld.