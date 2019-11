HUIZEN - Er is vanavond een auto in de fik gevlogen aan de Zegge in Huizen. De brandweer was snel aanwezig en kon zo voorkomen dat ook andere auto's vlam vatten.

Het gebeurde rond kwart over tien. De auto stond in eerste instantie alleen aan de voorkant in brand. Het waren flinke vlammen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.



De auto is total loss.