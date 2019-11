AZ bekroont goede week met 3-0 zege op FC Emmen

AZ moest het na de 5-0 overwinning op Astana in het verre Kazachstan op zondagavond om 20.00 uur opnemen tegen FC Emmen. De ploeg van trainer Arne Slot was duidelijk de beter ploeg, wat gezien de tweede plek op de ranglijst ook niet verwonderlijk is. Bovendien won AZ de laatste vier wedstrijden zonder tegendoelpunt. Ook tegen FC Emmen hield keeper Marco Bizot de nul zonder daar erg vaak voor in actie te moeten komen en AZ zelf schoot de bal drie keer raak: 3-0. AZ blijft koploper Ajax op de ranglijst volgen op zes punten achterstand.



Pro Shots/Dennis Wielders

AZ had vanaf het begin het beste van het spel, creërde kansen, die in het eerste half uur nog niet konden worden afgewerkt door onder andere Frederik Midtsjø, Dani de Wit en Myron Boadu. Die laatste probeerde met een subtiel hakje te scoren. Terugspeelbal

FC Emmen kreeg een kansje in de eerste tien minuten door een te korte terugspeelbal van Pantelis Hatzidiakos op keeper Marco Bizot, maar de ploeg van coach Dick Lukkien kon niet profiteren. Penalty AZ

Na nog een paar kansjes voor AZ werd de in de diepte gestuurde Jonas Svensson getorpedeerd door keeper Dennis Telgenkamp, met een strafschop tot gevolg. Teun Koopmeiners is de vaste penaltynemer van de Alkmaarders en ook deze strafschop schoot hij raak: 1-0 Boadu 2-0 op slag van rust

Vlak voor rust kreeg Marko Kolar een kans nadat hij met een steekpass van Sergio Peña was weggestuurd, maar keeper Bizot kwam er goed uit. Dat was nog niet het laatste wapenfeit van de eerste helft, want in de laatste minuut gaf Svensson een voorzet uit een afgeslagen hoekschop. Die voorzet werd door Boadu tot de 2-0 verwerkt bij de tweede paal.

Ook na de rust was AZ duidelijk de bovenliggende partij. Zo schoot Oussama Idrissi een afvallende bal keihard op de paal en liep Boadu een voorzet van Svensson maar net naast. Stengs 3-0

Een doelpunt kon niet uitblijven. Na een klein uur schoot Calvin Stengs via Burnet de bal raak voor de 3-0, nadat Idrissi een afgeslagen bal een klein tikje in zijn richting had gegeven. Keeper Bizot hoefde maar incidenteel in actie te komen. In de slotfase kwam Boadu nog een keer vrij voor keeper Telgenkamp, maar hij raakte de bal niet goed genoeg om er 4-0 van te maken. De Alkmaarders bleven het tot de laatste seconden van de wedstrijd proberen, maar het bleef 3-0.