Gedetineerde sticht brandje in cel in Justitieel Complex Zaanstad

WESTZAAN - Er is een kleine brand uitgebroken bij Justitieel Complex Zaanstad; de gevangenis in Westzaan. De politie kwam er ook op af. Dit is protocol, meldt een woordvoerder van de gevangenis. Iemand had brand gesticht in zijn cel.

Het gebeurde rond 20:00 uur. De brandweer was een tijdje binnen de poorten van de gevangenis. Er kwam ook een ambulance naar het complex. Woordvoerder: "Er had iemand rook ingeademd en dan checken we diegene altijd."



Daardoor kon een andere gedetineerde even de gevangenis niet terug in, na zijn verlof. "Dan heeft de brand prioriteit." De brand was snel onder controle.

Er was ook waterschade.