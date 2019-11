Vier pogingen tot moord: seriesteker René V. hoort vandaag zijn straf

ALKMAAR - Seriesteker René V. uit Julianadorp hoort vandaag zijn straf. De 24-jarige V. wordt verdacht van vier pogingen tot moord. Er is zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor onder meer het steken van joggende en fietsende vrouwen in de regio Alkmaar.

Tussen november 2018 en februari van dit jaar heeft René V. vanuit zijn auto zeker vier keer gestoken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde hij niet in een opwelling, maar was hij 'op jacht'. Hij doorkruiste heel Noord-Holland Noord over landweggetjes.

Hij stak onder meer een jonge hardloopster in Egmond en een jogger en een fietsster in Castricum. Eén van zijn slachtoffers raakte zwaargewond. De steekincidenten zorgden voor grote onrust in de regio Alkmaar en hardlopers gingen niet meer alleen de straat op.

V. werd na lang en intensief politie-onderzoek opgepakt.