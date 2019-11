Hou je lampionnen morgen goed vast: regen en harde wind tijdens Sint Maarten

NOORD-HOLLAND - 11 november is de dag, dat je waarschijnlijk niet zonder paraplu naar buiten mag! Want de weersvoorspelling voor morgen is regen en harde wind, aldus NH-weerman Jan Visser. Het zijn wel buien, dus als je goed timed...

"Het is de hele dag bewolkt en er valt regelmatig een bui. Het is alleen nu nog niet precies te zeggen op welke momenten het droog is", zegt Visser. De wind waait hard en er is ook kans op onweer. Het wordt maximaal acht graden.

"Lampionnen dus goed vasthouden en inpakken, al is het tijdens Sint Maarten wel vaker slecht weer. Dat hoort er een beetje bij."