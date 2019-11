Callantsoog schrikt van vuurwerkontploffing: "Zelfs met oudjaar wordt hier niks afgestoken"

Een 33-jarige man uit die plaats verloor zijn hand bij de ontploffing. "Eerst hoorden we een knal. Die was best wel hard. Naar mijn idee zou dat een vuurwerkbom geweest kunnen zijn", zo vertelt de buurtbewoner over het incident.

"Ietsje later kwam er nog een knal. Die overtrof de eerste. Ik denk dat die de oorzaak is geweest van het ongeluk. Ik dacht zelf: 'dit kon wel eens misgegaan zijn'. Het is net alsof het vuurwerkpotje vanzelf ontplofte."