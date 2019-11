Vrouw (20) overleden na botsing met stilstaande trekker met oplegger

ZUIDOOSTBEEMSTER - Bij een ongeluk waarbij een een auto op een trailer van een stilstaande trekker botste, is de bijrijdster, een 20-jarige Oostzaanse, om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. De bestuurster was een 20-jarige vrouw uit Purmerend en zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.